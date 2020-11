Ludovic Orban: Dacă mă cheamă în fața Parlamentului, e campionat de înjurături, minciuni și scorneli la adresa mea / Noi am fost supuși unor situații și unor dificultăți cum nu a fost supus niciun guvern în ultimii 30 de ani (VIDEO)

Politică nu faci pentru interesul tău sau numai pentru interesul partidului tău, politică faci pentru interesul general, pentru interesul țării, a declarat premierul Ludovic Orban, joi seară, în direct pe B1 TV, și susține că „pentru România” a meritat ca PNL să se înhame la o guvernare minoritară, în ciuda faptului că o serie de analiști sunt de părere că, în termeni de realpolitik, poate că ar fi fost mai avantajos pentru liberali să nu dărâme cabinetul PSD condus de Viorica Dăncilă și să aștepte alegerile parlamentare din 2020 pentru a prelua puterea executivă.

A meritat sau nu intrarea la guvernare. Ce spune premierul Ludovic Orban

Întrebat de Silviu Mănăstire, la „Dosar de politician”, dacă a meritat intrarea la guvernare, deși unii strategi susțin că pentru PNL ar fi fost mai avantajos să rămână în opoziție până la alegeri, Ludovic Orban a răspuns: „Depinde din ce perspectivă privești lucrurile. Din perspectivă partizană, să spun, poate ca interes al partidului, poate era mai bine să lăsăm PSD să își rupă gâtul până la final, dar unde ar fi fost România astăzi? Iar noi nu ne-am instalat așa la putere că voiam sau nu voiam să ne instalăm la putere. Noi am dat o bătălie pe fiecare vot, ca să reușim să dăm jos guvernul PSD și după aceea să învestim guvern. Aduceți-vă aminte cum era bătălia. Nimeni n-a crezut în șansa noastră de a dărâma guvernul. A trebuit să facem negocieri cu o coaliție de șase formațiuni politice”.

De asemenea, întrebat din nou dacă decizia a meritat, el a adăugat: „Pentru România, da. Politică nu faci pentru interesul tău sau numai pentru interesul partidului tău, politică faci pentru interesul general, pentru interesul țării. Dacă noi nu dărâmam guvernul PSD, România ar fi ajuns rău. Gândiți-vă că eram aproape izolați la nivel european. Păi, ce am fi putut noi să obținem – cu toată influența și cu toată încrederea, și prestigiul pe care îl are președintele Iohannis – cu guvern PSD? Credeți că Uniunea Europeană ar fi decis să ne aloce resurse atât de importante pentru dezvoltare? Niciodată nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta. Credeți că pandemia ar fi fost controlată așa cum a fost controlată de guvernul pe care îl conduc? Dumnezeu știe ce s-ar fi întâmplat!?”.

„În viața mea nu am fost supus unei asemenea, cum să spun, campanii de mizerii, de lucruri inventate. (...) Acuzații mizerabile, care n-au nicio legătură cu realitatea. Să știți că de regulă eu sunt un om care reacționează, un om care încearcă întotdeauna să restituie adevărul. Pe de altă parte, în această perioadă – și asta cred că și așteaptă oamenii de la noi – oamenii au așteptat soluții, rezolvări la probleme, măsuri rapide, intervenții rapide pe fiecare situație care apare. O gândire strategică privitoare la evoluție, dar în același timp foarte multe decizii rapide. Gândiți-vă că am luat zeci de decizii pe zi. Noi am fost supuși unor situații și unor dificultăți cum nu a fost supus niciun guvern în ultimii 30 de ani, situații agravate de contextul politic și de faptul că noi nu am avut practic o majoritate parlamentară pe care să ne sprijinim în perioada aceasta. Dacă mă cheamă în fața Parlamentului, este campionat de înjurături, de minciuni și de scorneli la adresa mea. Eu am încercat întotdeauna să rămân într-o notă sobră, într-o notă serioasă și să mă refer la problemele importante, nu să intru în această tiradă de minciuni sfruntate și de calomnii la adresa mea”, a mai spus Ludovic Orban.

