Ludovic Orban: „Dacă USR ia vreo decizie să facă vreo înțelegere cu PSD, se sinucide” / Despre înțelegerile PSD-USR la nivel local: „Știu, au greșit” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban, președintele PNL, nu crede în posibilitatea de a se coagula o majoritate parlamentară între USR-PLUS și PSD după alegerile din 6 decembrie, deși recunoaște că au existat înțelegeri la nivel local între aceste formațiuni. „Au greșit, pentru că în momentul în care USR face orice înțelegere, în orice localitate, cu PSD, în momentul respectiv își pierd două treimi din votanți”, a explicat liderul liberalilor.

