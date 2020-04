​Ludovic Orban: Dacă va fi necesar, sunt hotărât inclusiv să interzicem exporturile de cereale (VIDEO)

România ar putea interzice exporturile de cereale. Premierul Ludovic Orban, a declarat la începutul ședinței de Guvern de joi că există un „dezmăț” al exporturilor de cereale și i-a cerut ministrului Agriculturii, Adrian Oros, să-i prezinte un set de măsuri.

”Dacă va fi necesar, eu sunt hotărât inclusiv să interzicem exporturile şi dacă va fi necesar, să facem rechiziţii. Noi trebuie să asigurăm cantităţile necesare până la următoarele recolte, pentru a asigura necesarul de grâu pentru consumul unitar”, a spus Orban.



La rândul său, ministerul Agrigulturii, Adrian Oros, a precizat că în luna martie s-a exportat 700.000 de tone de grâu și că “procedura de eliberare a avizului fito-sanitar era una pe genunchi, în 24 de ore”.

“Am refăcut procedura prin ordin de ministru şi am făcut, bineînţeles, şi apel la marii fermieri să înceteze cu asta”, a spus Adrian Oros.

