Ludovic Orban, președintele PNL, Dan Barna, copreședintele USR-PLUS, și Kelemen Hunor, președintele UDMR, au încheiat o nouă rundă de negocieri și susțin o serie de declarații de presă. Cei trei lideri au precizat că discuțiile vor continua și mâine.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.