Ludovic Orban s-a arătat încrezător că și de 1 mai românii vor respecta regulile impuse pentru limitarea răspândirii coronavirusului. Premierul a precizat că este conștient că oamenii vor dori să iasă acum mai mult decât de obicei, dar și de Paște exista temerea că va crește numărul de infectări, iar acest lucru până la urmă nu s-a întâmplat, tocmai pentru că au fost respectate indicațiile. Șeful Guvernului a mai susținut că există suficiente kituri de testare pentru coronavirus în România și că autoritățile vor lua măsuri pentru ca prețul măștilor să nu fie unul mare, dat fiind că purtarea acestora va deveni obligatorie. Cât despre relaxarea restricțiilor după 15 mai, acesta a precizat că se va realiza treptat, cu o perioadă de 14-15 zile între decizii, pentru a se vedea efectul acestora asupra evoluției epidemiei.

„Oamenii sunt convins că vor fi responsabili, că vor respecta regulile, iar dacă vor ieși, o vor face astfel încât să nu fie un risc suplimentar de răspândire a virusului. Au fost emoții de Paște, suntem la 10 zile și vedem acum că de Paște totul a fost în regulă. Cooperarea între biserici și autorități a dus la eliminarea aproape totală a riscului epidemiologic. De 1 mai oamenii probabil vor avea dorința de a ieși mai mult decât de obicei, dar trebuie să respecte regulile stabilite”, a punctat Orban.

Ludovic Orban a mai spus că, din „cunoștințele” sale, există suficiente kituri de testare în România: „De exemplu, la Unifarm există contract pentru kituri de testare pentru două milioane de cetățeni. Nu am avut problemă cu kiturile decât, să spunem în primele două săptămâni. De atunci, această problemă e soluționată. Mai pot apărea discontinuități în aprovizionare, dar numai din cauza unor previziuni greșite ale centrelor care efectuează testele”.

A mai dat asigurări, de asemenea, că prețul măștilor va fi unui acceptabil.

Despre eventuala deschidere a creșelor și after school-urilor, premierul a afirmat: „Nu pot să vă spun ceva până nu se iau decizii bine fundamentare. Pentru orice ridicare de restricție va trebui să avem o fundamentare foarte serioasă, o analiză epidemiologică și garanția existenței unui set de măsuri care să reducă pe cât posibil șansele de răspândire a virusului”.

