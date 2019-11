Ludovic Orban: Prima ședință de învestitură boicotată în 30 de ani / Ce măsuri propune premierul desemnat și ce mesaj a avut pentru fiecare partid din Parlament (VIDEO)

Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, luni, în debutul ședinței de învestitură din plenul reunit al Parlamentului, că PNL și partidele ce vor sprijini noul cabinet trebuie să readucă România pe „un drum al refacerii unității”, „al reluării dialogului interinstituțional”, care să reașeze țara pe „traiectoria euroatlantică.



„Deputați și senatori, dați-mi voie să încep prin a vă felicita și a vă mulțumi că sunteți, astăzi, prezenți la o procedură atât de importantă, cum este procedura de învestire a unui Guvern, care are loc după succesul unei moțiuni de cenzură. Vă felicit și apreciez această prezență, cu atât mai mult cu cât vă mărturisesc că nu îmi aduc aminte, în ultimii 30 de ani, să se fi întâmplat așa ceva, și anume ședința de învestire a unui Guvern să fie boicotată efectiv de două partide politice, care în acest fel arată clar lipsa totală de înțelegere față de nevoile României, lipsa totală de respect față de cetățenii români și care arată că nu îi interesează decât socotelile electorale și toate prostiile pe care le fac, cei care încă exercită puterea, după moțiunea de cenzură, fiind părtași la toate nenorocirile care se întâmplă astăzi în toate ministerele și la Palatul Victoria.



După ce a condamnat atitudinea PSD și Pro România, liderul PNL le-a mulțumit „în mod special” parlamentarilor care au decis să se delimiteze de linia partidului și să sprijine învestitura Guvernului Orban, arătându-și totodată aprecierea față de USR, PMP, ALDE UDMR, care au ales, la rândul lor, să susțină instalarea noului cabinet.



(...) Venim după o moțiune de cenzură, care a pus capăt unei guvernări, care din păcate a făcut mult rău României. Trebuie să trecem de acest moment și să începem un drum nou, un drum al construcției, un drum al refacerii unității în societatea românească, un drum al reluării dialogului interinstituțional și între puterile statului, un drum care cu adevărat să reașeze România pe traiectoria euroatlantică și care să pună bazele unei dezvoltări economice României, pe baze solide și pe termen lung”, a declarat Ludovic Orban, în debutul ședinței de învestitură din plenul reunit al Parlamentului.

Nu în ultimul rând, premierul desemnat a scos în lumină și câteva dintre măsurile pe care miniștrii PNL, alături de formațiunile ce vor susține învestitura Guvernului Orban, doresc să le promoveze. Rectificarea bugetară care să corecteze haosul alocărilor PSD, desemnarea unui comisar european integru și competent din partea României, situația minerilor de la Paroșeni, corectarea problemelor făcute de guvernările social-democrate în sistemul judiciar sunt doar câteva dintre ele.

Totodată, premierul desemnat s-a angajat să promovoze și legislație pentru protejarea mediului, mai exact să introducă instrumente pentru monitorizarea transporturilor de masă lemnoasă.



„Stimați colegi, deși aș putea să vă vorbesc zile întregi despre problemele României și, mai ales, despre soluțiile pe care vrem noi să le punem în practică, am să închei spunându-vă câteva cuvinte despre mediu. Trebuie folosite toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a opri defrișările ilegale de păduri, indiferent dacă vorbim despre Inspectorul Pădurilor sau de SUMAL.



De asemenea, va trebui neangajat să găsim soluții pentru a evita infrigementul datorită obiectivului, pe care îl avem anul viitor, de a procesa 50% din cantitatea de gunoi colectat pe teritoriul României. Evident, susțin, exact cum ne-am înțeles cu partenerii, modificarea legii, care deși a fost declarată neconstituțional posibilitatea ONG de a putea fi administratori pe parcuri naționale”, a afirmat Ludovic Orban.

Nu în ultimul rând, Ludovic Orban s-a angajat că, odată învestit, Guvernul PNL va face tot posibilul pentru a restaibli încrederea cetățenilor în administrație, precum și nivelul de apropiere dintre România și partenerii ei strategici.



„Stimați colegi, în cazul în care ne veți acorda încrederea, vreau să știți un lucru. Guvernul nostru va readuce raportul dintre Parlament și Guvern la raportul care este stabilit prin Constituție. Voi evita la maxim adoptarea de acte normative prin OUG. Voi fi permanent în dialog, comunicare și dezbatere cu Parlamentul României, singura autoritate care are cu adevărat legitimitatea să legifereze. Nu putem să mai acceptăm ca doi, trei oameni, indiferent că sunt premierul sau ministru, sau ministru avizator să adopte acte normativ pe picior, peste noapte, care generează consecințe pe care acum ne chinuim noi să le îndreptăm. Miniștrii din acest Guvern vor fi prezenți la comisiile parlamentare. Vor fi prezenți la grupurile parlamentare pentru orice fel de consultări și dezbateri, iar același lucru este valabil și pentru mine ca premier desemnat.



Obiectivul nostru este să restabilim încrederea partenerilor noștri strategici în România și în Guvernul României. Obiectivul nostru este să refacem încrederea cetățenilor în Guvern și în capacitatea Guvernului de a guverna după interesul public. Obiectivul nostru este ca Guvernul, administrația să devină un partener al investitorilor și al mediului de afaceri, indiferent că este român sau străin și partenerul oricărui cetățean, care are o inițiativă. Guvernul nu este nici al unui partid politic, nici al unei jumătăți din Parlament, Guvernul este al fiecărui român”, a mai subliniat Ludovic Orban.

