Orban, despre hotărârea CCR: O decizie ineptă a unei instituții controlate de PSD (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a calificat drept „ineptă” decizia Curții Constituționale, care a constatat că desemnarea sa ca premier, pentru a doua oară, de către Klaus Iohannis nu a fost una constituțională. Potrivit liderului liberalilor, CCR este o instituție controlată de PSD.

„Eu cred că mai bine v-ați concentra asupra unei decizii care nu are niciun fundament în Constituție. Asta e culmea! Pentru o decizie ineptă a unei instituții controlate de PSD să fie culpabilizat altcineva”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta a explicat și de ce a luat decizia de a-și depune mandatul de premier: „Practic eu am depus mandatul încredințat de președinte ca urmare a nefinalizării procedurii de învestire în termenul prevăzut în regulamentul celor două camere. M-am prezentat pe 10 februarie cu programul de guvernare și lista miniștrilor, miniștrii au trecut de audieri, nu s-a reusit finalizarea procedurii din cauza boicotului PSD. Am depus mandatul pentru a permite reluarea procedurii”.

