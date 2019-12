Ludovic Orban a susținut că este foarte proastă decizia PSD de a ataca la Curtea Constituțională legea asumată de Guvernul PNL ce modifică Ordonanța de Urgență 51. Și asta pentru că din cauza acestei OUG, mulți elevi care mergeau la școală în alte localități au fost lăsați fără transportul decontat, or legea liberalilor nu a făcut decât să rezolve această problemă. Asta nu e o acțiune social-democrată, este o acțiune care lovește în plin familii cu nivele de venituri mai scăzute, a susținut premierul, pentru Digi24.

„Mi se pare o decizie foarte proastă, noi când am decis să modificăm OUG 51, am decis să modificăm prin lege ordonanța și am ales procedura angajării răspunderii, pentru că este o situație care trebuie rezolvată urgent. Foarte mulți copii nu mai pot să se duca la școală, pentru că serviciul de transport a fost transformat din serviciu public în transport județean.

Atacarea la CCR nu face altceva decât să perpetueze situația de fapt și să întârzie ca serviciul de transport județean să redevină serviciu public. Asta nu e o acțiune social-democrată, este o acțiune care lovește în plin familii cu nivele de venituri mai scăzute. Se restrânge grav accesul fiecărui copil la serviciile de educație oferite de statul român”, a spus Ludovic Orban, la Digi24.

Sâmbătă, Marcel Ciolacu, președintele interimar al social-democraților, a anunțat că PSD va sesiza luni Curtea Constituțională în legătură cu două dintre legile pentru care Guvernul PNL și-a angajat răspunderea în Parlament. Este vorba despre amânarea creșterii vechimii pentru intrarea la Institutul Național al Magistraturii și legea care modifică OUG 51 referitoare la transportul intrajudețean.