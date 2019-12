Orban, despre declarația sa de avere: Nu trebuie să se înțeleagă neapărat că sunt cel mai sărac premier, ci sunt poate cel mai cinstit și corect (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a afirmat că declarația sa de avere spune totul despre cât de cinstit e.

Potrivit documentului, liderul liberalilor a încasat un venit anual net de 28.356 de la Revicond Canaltech SRL din Târgu Mureș și alți 9.000 de lei de la SCP Doru Trăilă și Asociații, ambele prin contracte de consultanță tehnică. Mai exact, Orban avea un venit mediu lunar de 3.113 lei. (Detalii AICI)

„Asta e problema dumneavoastră? Declarația de avere spune totul despre cariera mea, despre cinstea mea, despre faptul că nu am acceptat niciodată venituri care nu mi se cuvin. De-a lungul ultimilor 30 de ani, mai mult de jumătate am deținut funcții publice și credeți-mă că din indemnizații nu te poți îmbogăți, poți avea, cel mult, un trai decent. Am un trai modest, sunt un om care nu am aplecare spre a trăi pe picior mare. La fel și familia mea, suntem niște oameni cât se poate de modești. Nu asta e problema, ci cât de corect este un om. Nu trebuie să se înțeleagă neapărat că sunt cel mai sărac premier, cum au spus unii, ci sunt poate cel mai cinstit și corect premier”, a declarat Ludovic Orban.