Ludovic Orban: Deficitul bugetar va ajunge la 8,5 - 8,6%, dar va fi „dintre cele mai mici la nivel european” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că deficitul bugetar se va duce spre 8,5 - 8,6% după rectificarea bugetară, ce va fi aprobată de Guvern, prin Ordonanță de Urgență, în cursul acestei zile. Orban a precizat, însă, că deficitul țării noastre va fi „dintre cele mai mici la nivel european”.

„Evident că va crește deficitul bugetar, probabil va fi undeva la 8,5-8,6%. Dați-mi voie, în schimb, să vă recomand să urmăriți evoluția deficitelor în toate țările europene și să vedeți că vom avea un deficit bugetar dintre cele mai mici la nivel european.

Sigur că alte țări sunt în alte situații. Germania cred că n-a mai avut deficit de 10 ani și-și permite un deficit mai mare.

România a avut deficite succesive, a trebuit să se împrumute, cei de dinainte (guvernările PSD) s-au împrumutat mai scump din acuza lipsei de credibilitate și sustenabilitatea unui deficit bugetar mai mare e extrem de dificilă”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.