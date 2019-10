Ludovic Orban anunță depunerea moțiunii de cenzură: ”Continuăm negocierile. Când cineva a semnat, a decis să voteze moțiunea” (VIDEO)

Liderul PNL Ludovic Orban a anunțat că liberalii vor depune marți moțiunea de cenzură și că negocierile continuă pentru obținerea de voturi.

”N-am nicio temere! Suntem pregătiți pentru orice zi în care se va stabili dezbaterea și votul moțiunii de cenzură. Consider că în momentul în care cineva a semnat, a decis să voteze moțiune de cenzură.

Veți afla numărul total de semnături când vom depune moțiunea de cenzură. Joi v-am anunțat că aveam 237, dar în același timp am continuat negocierile și cu alți parlamentari până la ora depunerii moțiunii. Continuăm să ne consultăm cu partenerii”, a anunțat, marți, Ludovic Orban.

