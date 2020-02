Ludovic Orban: Desființarea Secției speciale, foarte importantă. Așteptăm puncte de vedere de la toți actorii relevanți din domeniu (VIDEO)

Guvernul Orban consideră că desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție „este foarte importantă”, a declarat premierul Ludovic Orban, care a precizat că Palatul Victoria așteaptă „punctele de vedere ale tuturor actorilor relevanți din domeniu”.

„Este un proiect care a fost în dezbatere publică și care a fost trimis spre avizare către CSM. Așteptăm punctele de vedere ale tuturor actorilor relevanți din domeniu. Este un proiect de lege care este supus dezbaterii. Așteptăm punctul de vedere al CSM. Ca atare, încă suntem departe de forma finală, dar cert este că noi am avut ca obiectiv, în programul de guvernare, elaborarea și inițierea practic a proiectului de act normativ și noi considerăm că este foarte importantă adoptarea acestui act normativ de desființare a Secției speciale”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.