Ludovic Orban, despre absența lui Florin Cîțu de la aniversarea PNL: Se află pe ultima sută de metri cu pregătirea PNRR. Practic, lipsește motivat (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că premierul Florin Cîțu nu a fost prezent la evenimentul din județul Argeș, prin care a fost marcată aniversarea a 146 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal, pentru că lucrează la Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

”Evident că a fost invitat. Domnul prim-ministru Florin Cîțu se află, în momentul de față, pe ultima sută de metri cu pregătirea Planului Național de Redresare și Reziliență. Practic, lipsește motivat pentru că este dedicat asigurării și coordonării fazei finale a PNRR, ca atare, nu pot să zic că e absent. Sunt convins că e alături de noi și că apreciază această aniversare. (...) De altfel am auzit că a și avut o postare referitoare la aniversarea a 146 de ani. Acesta este motivul real”, a spus Ludovic Orban, întrebat de ce șeful Guvernului nu a fost prezent la ceremoniile de luni.

Evenimentul prin care a fost marcată împlinirea a 146 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal a avut loc la Muzeul Naţional "I. C. Brătianu" din localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş.

