Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că PNL este cel mai mare susținător al alegerii primarilor în două tururi și că se va căuta cea mai bună soluție în acest sens.

”PNL e cel mai mare susținător al alegerii primarilor în două tururi. Dacă e posibil să deblocăm proiectul de lege, care a fost parcat neregulamentar la Comisia de cod electoral, astfel încât să-l aducem în dezbaterea plenului Camerei Deputaților. Ăsta este, deocamdată, obiectivul nostru. Dacă vom vedea că acest lucru nu sepoate realiza, deși există o majoritate care susține adoptarea acestui proiect. Dacă acest lucru nu se va realiza, vom lua o decizie ulterioară”, a declarat Ludovic Orban după întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni.

Întrebat dacă se ia în calcul adoptarea unei Ordonanțe de Urgență privind alegerile locale în două tururi, premierul a răspuns: ”Vom căuta cea mai bună soluție”.

