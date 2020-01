Ludovic Orban, despre alegerea primarilor în două tururi: ”Avem ca variante angajarea răspunderii sau ordonanță de urgență” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, că dacă alegerea primarilor în două tururi nu va fi decisă în Parlament, Guvernul are la dispoziție varianta angajării răspunderii pe proiectul de lege sau adoptarea unei ordonanțe de urgență în acest sens.

”Vom lua o decizie cu privire la acest subiect. PNL susține alegerea democratică a primarilor cu 50%+1, în două tururi. Avem un proiect de lege la Parlament pe care sperăm să îl scoatem din Comisia de cod electoral. De asemenea, avem ca variante angajarea răspunderii sau ordonanță de urgență. Vom lua o decizie în funcție de cum vor evolua discuțiile legate de posibilitatea de a adopta legea pe calea dezbaterii parlamentare în Camera Deputaților.

În privința asigurării majorității pentru ca un astfel de proiect să treacă, premierul a precizat: ”La Camera Deputaților, dacă toți partenerii care au participat la discuțiile pe care le-am avut se țin de cuvânt și își mobilizează deputații, avem șanse foarte mari să adoptăm alegerea primarilor în două tururi, fără UDMR”.

