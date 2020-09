Ludovic Orban, despre alegerile parlamentare: „Am stabilit calendarul de pregătire al alegerilor parlamentare. Voi conduce campania electorală” (VIDEO)

Miercuri, la finalul ședinței BPN, premierul Ludovic Orban a declarat că a stabilit calendarul alegerilor parlamentare și că el va conduce campania electorală, fiind un lucru pe care și-l asumă în calitate de lider al partidului.

„Am stabilit calendarul de pregătire al alegerilor parlamentare. Voi conduce campania electorală, preşedintele PNL trebuie să îşi asume această răspundere. Alegerile care urmează vor fi decisive pentru evoluţia României, iar obiectivul nostru e câştigarea alegerilor la un scor cât mai mare care să permită PNL să îşi pună în aplicare programul de relansare economică”, a explicat premierul Ludovic Orban, în timpul unei conferințe de presă.

Liderul PNL a discutat în platoul B1 TV despre acest subiect, în contextul în care Curtea Constituțională a deci ca Parlamentul să aleagă dată la care acestea vor fi organizate.

El a mai afirmat și că i se pare stranie și ciudată decizia Curții Constituționale de a da Parlamentului dreptul să stabilească data alegerilor legislative. Orban a atras atenția că, practic, aleșii au posibilitatea să rămână în funcții cât vor ei. Cum parlamentarii nu răspund pentru voturile lor, ei nu pot fi trași la răspundere dacă, de exemplu, nu vin la ședință să asigure cvorumul și astfel nu se mai poate adopta nicio lege pentru stabilirea datei alegerilor. „Chiar sunt curios ce se întâmplă. Dacă vine Parlamentul și dă o lege prin care stabilește data alegerilor iunie 2022, ce se întâmplă? În ce situație suntem?”, a mai afirmat Ludovic Orban.

„Au declarat public că vor amânarea alegerilor. Noi am stabilit data alegerilor în baza prevederilor Constituției și în baza prevederilor legii aflate în vigoare. Eram obligați să facem lucrul acesta, că astea sunt prevederile legii. Deci ai data de 6 decembrie că trebuie să ții cont de două elemente constituționale: durata mandatului de parlamentar, care e de 4 ani și expiră pe 20 decembrie, și termenul constituțional de maxim 20 de zile de la data elegrilor, în care președintele convoacă Parlamentul nou ales pentru prima ședință de depunere a jurământului.

Deci astea sunt prevederile. Mandatele expiră pe 20, noi am stabilit data de 6 decembrie. Decizia CCRR care mi se pare la fel de stranie ca multe alte decizii.

În plus, gândiți-vă că parlamentarii nu răspuns pentru voturile politice din mandat, deci dacă Paramentul nu poate stabili data alegerilor, că nu vin parlamentarii la cvorum și nu se poate adopta legea, ei nu răspund. Și rămân în funcție. Ce faci? A acceptat CCR să stabilească ei data alegerilor... Dacă Parlamentul nu poate să stabilească data alegerilor nu ai ce să le faci parlamentarilor. Mi se pare ceva foarte straniu, foarte ciudat.

