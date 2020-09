Ludovic Orban, despre alegerile parlamentare: Singura certitudine este că nu vom face cu PSD nicio formă de înțelegere guvernmentală (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marți, singura certitudine este că liberalii nu vor face nicio înțelegere cu PSD pentru crearea unei majorități după alegerile parlamentare programate la începutul lunii decembrie.

Întrebat dacă după alegerile parlamentare, liberalii vor încerca să formeze o majoritate alături de PMP, USR sau UDMR, liderul PNL a răspuns: „Singura certitudine este că nu vom face cu PSD nicio formă de înțelegere guvernmentală. Potențiali parteneri sunt cei din PPE și USR-PLUS. Aș prefera o majoritate PNL. (...) PNL este partidul care se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor și participă în alegerile parlamentare pe propriile picioare”.

De asemenea, premierul a precizat că va avea loc o campanie de informare a românilor din afara țării în contextul alegerilor parlamentare. Recomandarea pentru conaționalii din afara țării va fi aceea să apeleze la varianta votului prin corespondență, cea mai sigură în contextul pandemiei de coronavirus.

”Am discutat despre calendarul alegerilor parlamentare. Salut prelungirea teremenului de depunere a solicitărilor de vot prin corespondență. Vom face o campanie în acest sens să-i informăm pe românii din Diaspora, astfel încât mai ales în țările unde există riscul de a nu se permite organizarea secțiilor de votare, să-i informăm pe români că modalitatea cea mai sigură de exprimare a votului este votul prin corespondență”, a mai spus Ludovic Orban.

