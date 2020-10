Ludovic Orban, despre amânarea alegerilor legislative: Orice încercare de a prelungi mandatul actualului Parlament va genera consecințe negative pentru România (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban este de părere că o eventuală prelungire a mandatului actualului Parlament ar avea consecințe negative pentru România. Șeful Guvernului a făcut aceste precizări vineri, în contextul în care la Senat a fost depus un proiect de lege potrivit căruia alegerile legislative ar putea avea loc pe 14 martie 2021.

”Eu sunt un democrat convins, iar democrația funcționează prin alegeri. Oamenii decid cui conferă puterea, prin vot. Din punctul meu de vedere, mandatul actualului Parlament expiră la data de 20 decembrie și ținând cont de structura actualului Parlament, care este departe de a reflecta opțiunile actuale ale populației, reflectă opțiunile din 2016, care n-au nicio legătură cu opțiunile de astăzi, actualul Parlament cu cât își încetează mai repede mandatul, cu atât este mai bine pentru România. România are nevoie de un Parlament care să fie oglinda fidelă a nevoilor și aspirațiilor românilor. Orice încercare de a prelungi mandatul actualului Parlament va genera consecințe negative pentru România, pentru că actulaul Parlament este dominat de un PSD care este la fel de retrograd, la fel de rupt de realitățile economice și la fel de înclinat să facă rău României”, a declarat prim-ministrul.

Întrebat dacă într-un scenariu cu un număr dublu de cazuri de coronavirus față de cât este raportat zilnic, acum, ar mai putea avea loc alegerile parlamentare, Ludovic Orban a răspuns: „Obiectivul nostru este să oprim creșterea numărului de cazuri, pentru asta ne luptăm. De ce să facem prognoze? Sigur că noi suntem pregătiți să facem față oricărei situații. Pe de altă parte putem, împreună, printr-un efort comun, aigurându-ne de respectarea regulilor simple, putem opri creșterea numărului de cazuri”.

