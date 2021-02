Ludovic Orban, despre amendamentul PSD privind creșterea alocațiilor: Există un angajament al nostru de a dubla alocația etapizat. Astea sunt resursele de care dispunem (VIDEO)

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a vorbit, miercuri, despre chestiunea alocațiilor pentru copii, precizând că Guvernul s-a angajat că acestea să fie crescute etapizat. ”Astea sunt resursele de care dispunem”, a precizat Orban. Comentariile liderului PNL vin în condițiile în care senatorul PSD Gabriela Firea a anunțat, marți, că social-democrații vor depune un amendament la legea bugetului de stat pe 2021 privind creșterea alocațiilor.

”Știți foarte bine poziția noastră pe care am prezentat-o încă din momentul în care PSD a impus o nouă dublare a alocațiilor, după dublarea alocațiilor din 2019. Din 2005 până astăzi, creșterea alocațiilor a fost decisă în special de PNL și două creșteri ale alocațiilor pentru copii au fost impuse de PNL din opoziție. Am spus că există un angajament al nostru de a dubla alocația conform legii adoptate în 2019, etapizat. De altfel, a mai crescut anul ăsta cu 20%, o cincime din creșterea care fusese prevăzută, de la data de 1 ianuarie. Astea sunt resursele de care dispunem. Noi trebuie să alcătuim un buget care ușor, ușor să revină spre echilibru, să reducem gradual deficitul bugetar astfel încât, într-un termen rezonabil , stabilit în negociere cu Comisia Europeană, să revenim la un deficit de sub 3% din PIB. În toate deciziile pe care le luăm privitor la cheltuieli trebuie să ținem cont de acest obiectiv, pentru că obiectivul nostru este, mai ales în bugetul pe anul ăsta, care este un buget după o gravă criză economică determinată de pandemie, este un buget care trebuie să pună bazele reechilibrării și, în același timp, să pună bazele unei relansări economice cât mai rapide”, a declarat Ludovic Orban, care a menționat și că votul din Parlament asupra proiectului legii bugetului ar putea avea loc pe 2 martie.

