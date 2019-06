Ludovic Orban despre atragerea ALDE la moţiune: Ştiţi ce poveste au băgat? Nu venim acuma cu voi, venim în toamnă (VIDEO)

Au avut loc discuții cu unii parlamentari ai ALDE care sunt jenați de asocierea cu PSD, dar care au spus că vor susține PNL de abia în toamnă, a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban, în cadrul ediţiei de joi a emisiunii "Dosar de Politician".

"Sigur că establishment-ul, adică cei care o duc bine, șapte șmecheri de la vârful ALDE care o duc bine merci că se ocupă de Energie, că se ocupă de zona de Mediu, gunoaie, etc, cu interese bine cunoscute, ăia au oprit acest val. Eu le spun la fiecare: 'Oamenilor, dacă mai vreți să faceți politică în România, în caz că nu puteți convinge ALDE să se trezească din starea de automulțumire cu ce avantaje personale au, mai aveți ocazia să votați moțiunea de cenzură'”, a spus Ludovic Orban.

Tot potrivit liderului PNL, aproximativ 90% din membrii ALDE ar fi jenaţi de faptul că sunt în siajul PSD, însă ca până la a vota moțiunea de cenzură este un pas mare.

"Când vorbești cu ei, 90% dintre ei sunt de părerea asta. Sigur, acum o să vedem ce vor face la moțiunea de cenzură. Că de la a-ți da dreptate, de la a înțelege, până la a avea totuși curajul să-ţi asumi să votezi moțiunea de cenzură e totuși un pas mare”, a adăugat preşedintele PNL.

Orban a continuat făcând referire la unii membri ALDE, care, în ciuda pretinsei jene, nu ar avea "curajul să facă ceea ce trebuie".

"Știți ce poveste ne-au băgat acum. Nu venim acum cu voi, venim în toamnă. Le-am spus: 'Băi băieți, dacă nu veniți acum cu noi, acum când trebuie să veniți cu noi'.

Mai e un pic până la toamnă și în toamnă o să spună după prezidențiale. Mai stăm un pic să servim. Asta e băgată așa, ca un lait motiv, ca o scuză a unora că nu au curajul, totuși, să facă ceea ce trebuie. Eu le-am spus foarte clar: 'Domnule, noi suntem după un vot, votul la europarlamentare și la referendum. La votul la europarlamentare, PNL a luat mai mult decât PSD și ALDE la un loc. Voi sunteți invalidați de cetățean. Cetățenii au spus clar că nu mai acceptă să guvernați. Dacă voi nu acționați în conformitate cu voința cetățenilor, nu mai aveți nicio șansă să vă salvați. Sunteți pe nicăieri, sunteți pa. Puteți de acum să mai stați un an jumătate, mai ciuguliți ce mai ciuguliți. Pe urmă vă duceți acasă'”, a mai spus Ludovic Orban.

