Premierul Ludovic Orban a avut, vineri, o reacție în urma scandalului dintre Aurelian Bădulescu și Nicușor Dan, de la conferința de presă organizată de candidatul susținut de PNL și USR la Primăria Capitalei, în zona Prelungirea Ghencea. Șeful Guvernului a catalogat drept ”o mitocănie și o bădărănie” atitudinea viceprimaruluii Capitalei, care nervos că Nicușor Dan dorea să facă un bilanț ai celor patru ani de mandat ai Gabrielei Firea, a intervenit brutal și a încercat să îl impiedice pe candidatul PNL-USR să vorbească.

”Eu, la asemenea, mitocănie și bădărănie din partea reprezentanților PSD nu m-am așteptat. Să biocotezi, fiind în funcție, viceprimar... Păi, treaba ta, ca viceprimar, este să rezolvi probelemele bucureștenilor, nu să biocotezi, în cel mai golănesc mod posibil, un cetățean al municipiului București, care vrea să-și prezinte un punct de vedere și care, întâmplător, e și candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei. Știu că Nicușor Dan a luat deciza să facă un bilanț negru al celor patru ani tocmai în Prelungirea Ghencea, un obiectiv care a fost promis și de primarul anterior, susținut tot de PSD, și de primarul actual, care n-a făcut nimic”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul PNL a mai spus că, prin această atitudine, administrația PSD din București s-a descalificat.

”Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de lărgire a bulevardului Prelungirea Ghencea au fost adoptați în mandatul meu (de ministru al Transporturilor – n.r.), în 2007. Din 2007 până astăzi nu s-a făcut nimic. Este un simbol al neputinței și iresponsabilității administrațiilor PSD din ultimii 12 ani. Din acest motiv, Nicușor Dan a vrut, în mod simbolic, să facă acest bilanț și să se adreseze bucureștenilor din această locație. Sincer, părerea mea este că s-au descalificat. Firea l-a trimis pe Bădulescu acolo ca să împingă la un scandal, să împiedice exprimarea liberă, normală, civilizată a unui candidat la Primărie. S-au descalificat, și-au dat foc la valiză. Prin această atitudine au arătat că nu le pasă de bucueșteni și că singurul lor obiectiv e să le dea la gioale acelora care spun adevărul despre București și despre administrația catastrofală a PSD în București”, a mai spus Ludovic Orban.

Așadar, conferința de presă susținută de Nicușor Dan s-a transformat într-un adevărat scandal în plină stradă.

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu a început prin a-i reproșa candidatului PNL-USR că nu poartă mască de protecție, deși nici el nu respecta măsura distanțării sociale.

„Nu purtați mască. Nu vă este rușine”, i-a spus Bădulescu lui Nicușor Dan.

La rândul său, acesta din urmă i-a cerut să păstreze distanțarea socială, lucru refuzat de Bădulescu, pe motiv că el poartă mască de protecție.

”Vă rog, stimate domn, stați la doi metri de mine, așa cum spune legea. Haideți să nu facem circ aici”, a spus Nicușor Dan.

La un moment dat, în discuția tensionată a intervenit și un bucureștean care locuiește în zona Prelungirea Ghencea și care i-a reproșat lui Bădulescu, în calitatea sa de reprezentant al Primăriei Capitalei, că este nevoit să petreacă zilnic ore în șir în traficul din București.

