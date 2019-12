Ludovic Orban, despre bugetul alocat Sănătății: 'Suma satisface necesitățiel în domeniu' (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, că, deși s-a tăiat bugetul la Sănătate pentru 2020, acest sector are suficiente fonduri pentru a satisface nevoile în domeniu.

„Fiți convinși că suma alocată la Sănătate satisface necesitățile în domeniu în funcție de resursele de care beneficiem”, a declarat Ludovic Orban.

De altfel, fiind întrebat și de tăierea de fonduri de le ministerul Dezvoltării, premierul a negat că sunt tăieri.

„Nu s-a tăiat nimic la ministerul Dezvoltării. Este o alocare. Vedem cum se vor desfășura lucrările și în funcție de asta vom vedea cum putem să suplimentăm la rectificare”, a mai spus Orban.

Proiectul de buget pe 2020. Bani în plus la Educație, Transporturi, Justiție, SRI. Pierd bani: Ministerul Sănătății, Externele, Mediul și SIE / Cresc pensiile și salariile / Indemnizaţiile demnitarilor îngheață - VEZI AICI ÎNTREGUL PROIECT

