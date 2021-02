Ludovic Orban, despre bugetul pe 2021: Este preferabil în Parlament să fie un număr minim de amanedamente care să nu afecteze gândirea bugetară

Președintele Camerei Deputaților a iferit câteva detalii despre bugetul pentru 2021, la conferința de presă susținută după întrunirea Biroului Politic Național. Orban a fost întrebat dacă PNL ar putea aduce amendamente în Parlament la proiectul de buget, sau deciziile sunt luate la nivelul coaliției.

„Deocamdată este un buget pe care îl vom mai discuta, dacă există îmbunătățiri până la trimiterea spre Parlament. În cadrul dezbaterilor Parlamentare eu consider că discuțiile trebuie să aibă loc cu Guvernul, până la adoptarea formei finale a bugetului de stat și proiectului de lege a bugetului asigurărilor sociale de stat, dar este preferabil în Parlament să fie un număr minim de amanedamente care să nu afecteze gândirea bugetară, structura bugetului și prioritățile care sunt stabilite prin programul de guvernare”, a declarat Ludovic Orban.

