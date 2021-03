Liderul PNL, Ludovic Orban, a precizat că în România campania de vaccinare se desfășoară în condiții foarte bune, chiar comparativ cu societăți mai dezvoltate:

“Infrastructura, logistica, oameni care se ocupă de campania de vaccinare sunt pregătiți și în România, campania de vaccinare se desfășoară în condiții foarte bune, chiar comparativ cu societăți mai dezvoltate.

De la debutul campaniei, procentul populației care dorește să se vaccineze a crescut. Desigur, ritmul în care primim vaccinurilenu sunt pe măsura dorinței oamenilor de a se vaccina. Pe de altă parte, în următoarea lună vor veni cantități foarte mari de vaccin. Va crește numărul vaccinărilor. Am discutat cu cei de la comitetul pentru vaccinare, se poate ajunge și la 100.000 de persoane care să fie vaccinate zilnic”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.