Președintele PNL, Ludovic Orban, a precizat luni că din punctul său de vedere Capitala nu trebuie deocamdată carantinată. Însă, o decizie trebuie luată doar pe baza unei analize obiective și să nu fie politizată:

“Din pucntul meui de vedere astăzi nu se impune carantinarea Capitalei. Dar nu îmi dau cu părerea. Este o anumită dinamică, sunt date pe care nu le am la dispoziție integral. Este o decizie care trebuie să se facă pe baza unei analize obiective, pe baza vizualizării, nu doar staticea indicatorilor, ci și a dinamicii, a riscurilor care există. În funcție de această analiză trebuie să se ia decizia, iar decizia, din pucntul meu de vedere, nu trebuie să fie cu caracter politic”, a spus Ludovic Orban.

