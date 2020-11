Primul ministru, Ludovic Orban, a vorbit luni seara, în Parlament, despre situația în care se află țara noastră în ceea ce privește criza sanitară declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2.

Întrebat dacă Guvernul ia în calcul carantinarea municipiului București, premierul Ludovic Orban a făcut următoarele afirmații:

”În ceea ce pivește decizia de carantinare a unor mari orașe sau a Capitalei este o decizie mai dificil de luat, pentru că sunt extrem de multe considerente legate de carantină. Noi nu ne dorim să ajungem aici. Obiectivul nostru este acela de a stabili creșterea numărului de cazuri. De altfel, în București a existat o tendință ascendentă, dar o tendință ascendentă care nu s-a încadrat în specificul creșterilor marilor metropole din alte țări europene, unde progresia a fost mai degrabă o progresie de tip geometrică.”, a declarat Ludovic Orban, în Parlament.

De asemenea, Orban a fost întrebat la cât ar trebui să ajungă rata de infectare pentru ca Bucureștiul să fie închis.

”Asta e o decizie care se ia de specialiștii din Sănătate Publică, de epidemiologi, de infecționiști...”, a mai spus prim-ministrul Orban.

