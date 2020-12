Ludovic Orban, despre CCR: A funcţionat ca a treia cameră a Parlamentului, dacă unii erau de la PSD votau orice, chiar dacă nu avea nicio legătură cu Constituţia

Premierul Ludovic Orban spune că în România este nevoie de o reformă constituțională care să implice, printre altele, transpunerea în legea fundamentală a deciziei luate în urma referendumului din 2019, pe tema justiției, precum și unele modificări legate de funcționarea Curții Constituționale. Despre CCR, liderul liberal spune că, în ultimii ani, a funcționat ca ”o a treia cameră a Parlamentului”, care a venit uneori cu ”interpretări nocive” ale unor acte normative, ceea ce, spune Orban, a dus chiar la situații în care Constituția a fost încălcată.

"România are nevoie de o reformă constituţională, sunt câteva lucruri care în mod clar trebuie îndreptate. Noi suntem angajaţi în transpunerea în Constituţie a modificărilor necesare în urma referendumului convocat de preşedintele Klaus Iohannis în domeniul justiţiei. De asemenea, în proiectul de revizuire a Constituţiei noi am inclus iniţiativa cetăţenească Fără Penali, astfel încât să nu mai poată să deţină funcţii publice sau funcţii de demnitate publică persoane care au fost condamnate”, a declarat Ludovic Orban, miercuri seara, la Realitatea Plus.

În acest context, premierul a insistat și asupra necesității de schimbare a modului în care sunt numiți judecătorii de la Curtea Constituțională.

”Evident, e necesară o modificare legată de funcţionarea Curţii Constituţionale tocmai pentru a aduce Curtea Constituţională în cadru constituţional, pentru a schimba modalitatea de numire a judecătorilor Curţii Constituţionale astfel încât să nu se mai transforme, aşa cum, din păcate, a funcţionat în multe perioade, ca a treia cameră a Parlamentului. Efectiv a funcţionat ca a treia cameră a Parlamentului, dacă unii erau de la PSD votau orice, chiar dacă nu avea nicio legătură cu Constituţia. Evident, sunt şi alte lucruri care pot fi îmbunătăţite în Constituţie, dar trebuie făcute după o dezbatere amplă în societate, trebuie această reformă constituţională, această îmbunătăţire a Constituţiei să îndrepte acele reglementări care au generat interpretări foarte nocive, care au generat dificultăţi în punerea în practică a reglementărilor constituţionale şi care au permis de multe ori abuzuri sau chiar încălcări ale Constituţiei de către Curtea Constituţională”, a mai spus Ludovic Orban.

De altfel, liderul PNL a vorbit de mai multe ori, în ultima perioadă, despre necesitatea unor schimbări în privința modului în care funcționează Curtea Constituțională.

”Trebuie modificată Constituția. Trebuie schimbată modalitatea de numire a celor de la CCR și trebuie modificate inclusiv atribuțiile, astfel încât Curtea să nu mai încalce Constituția”, a declarat șeful Guvernului, recent, într-un interviu pentru Ziare.com.

Una dintre situațiile în care Ludovic Orban a vorbit în termeni extrem de duri la adresa Curții Constituționale a fost în luna mai, atunci când CCR a declarat neconstituționale amenzile majorate pe perioada stării de urgență.

„Ca și în alte decizii luate de actuala CCR, în perioada lui Dragnea, și decizia asta arată că actuala CCR e de partea celor care încalcă legea, care încalcă reguile, sancționând pe toți cetățenii corecți, care au respecat reglementările, regulile impuse în perioada stării de urgență”, spunea atunci Ludovic Orban.