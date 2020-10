Premierul Ludovic Orban a vorbit, duminică la B1TV în emisiunea lui Silviu Mănăstire, despre factorii care au influenţat situaţia actuală din România şi cum am ajuns să avem o evoluţie atât de mare a numărului de cazuri.

"Cum am ajuns în această situație? Această creștere a numărului de cazuri afectează toată UE. Sunt țări unde evoluția numărului de cazuri a fost mai mare decât cea din România. Ea s-a datorat faptului că am luat decizii de reluare a unor activități. Pe primul loc au fost evenimentele private, motiv pentru care am decis să nu mai permitem organizarea acestor evenimente de tip nunți, botezuri, mese festive. (...) Nu s-a întâmplat numai la noi, ci în toată Europa. Oamenii vor să revină la o viață normală, e o dorință firească, să nu mai afectezi economia, viața obișnuită. Noi am luat măsurile de deschidere a activităților care au fost măsuri luate în toată Europa Din păcate, ele au crescut numărul de interacțiuni sociale. Poate și din cauza campaniilor negaționiste și din cauza unei atitudini lejere în care mulți au lăsat garda jos și nu s-au respectat regulile. Eu mă dau pe mine exemplu. Eu am interacționat cu mii, poate zeci de mii de oameni și nu m-am îmbolnăvit, pentru că am respectat regulile. Repet, am avut interacțiuni cu foarte mulți oameni care au fost infectați cu COVID.”, a declarat Premierul Ludovic Orban.