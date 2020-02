Ludovic Orban, despre cele 25 de OUG adoptate în prag de moțiune: „Le trimitem pe toate la Monitorul Oficial” / „Avocatul Poporului are dreptul constituțional să sesizeze CCR, nu mă tem de nimic”

Premierul interimar Ludovic Orban a subliniat că toate cele 25 de ordonanțe de urgență adoptate în noaptea premergătoare moțiunii de cenzură vor fi trimise la Monitorul Oficial și vor intra în vigoare.

„Trimitem la Monitorul Oficial toate OUG. Din punctul nostru de vedere, OUG îndeplinesc condițiile pentru a fi valide și pentru a intra în vigoare. Avocatul Poporului are dreptul constituțional să sesizeze CCR. Nu mă tem de nimic. Am adoptat OUG extrem de importante, indispensabile. Cele mai multe dintre ele sunt OUG care produc efecte benefice pentru administrație, economie, absorbția fondurilor europene și pentru soluționarea diverselor situații critice”, a declarat premierul demis și, totodată, nominalizat.

Întrebat în ce stadiu este OUG referitoare la organizarea tehnică a alegerilor anticipate, el a răspuns: „Este aprobată, adoptată. Sigur, mai facem o trecere în revistă. Pentru includerea tuturor observațiilor, în special cele de la Ministerul Justiției. Toate OUG adoptate în ședința de Guvern vor fi transmise către Monitorul Oficial pentru a fi publicate, urmând să intre în vigoare. Și aici am avut o motivare extrem de solidă privitoare la urgența actului normativ, pentru că în Legea alegerilor parlamentare nu este reglementată situația alegerilor anticipate, care poate să survină și e foarte probabil să survină. Din cauza termenului maxim de 90 de zile, în care trebuie organizate alegerile parlamentare anticipate după decretul emis de președintele României de dizolvare a Parlamentului, trebuiau reglementate niște termene din cadrul procedurilor electorale. Când se vor îndeplini condițiile constituționale pentru dizolvarea Parlamentului (n.r. - când vor avea loc)”.

