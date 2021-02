Ludovic Orban, despre controalele făcute de guvernul său la ATI: Trebuie să fie baza pentru susținerea tuturor lucrărilor care sunt necesare pentru a îmbunătăți toate instalațiile (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, a vorbit, luni, despre controalele făcute de guvernul său în secțiile de terapie intensivă din țară, susținând că raportul trebuie să fie baza pentru susținerea tuturor lucrărilor care sunt necesare pentru a îmbunătăți toate instalațiile.

„Noi am declanșat o acțiune de verificare a tuturor secțiilor de terapie intensivă, verificare care a fost făcută prin intermediul Inspecției Sanitre de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică, prin intermediul Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență, cu participare, din punct de vedere tehnic, a ISCIR, care trebuie să avizeze tehnic instalații. Scopul acestei analize era aceea de a identifica neconformități la nivelul secțiilor de ATI. Au fost evaluate secțiile ATI din peste 300 de spitale, iar acest material trebuie să fie baza pentru susținerea tuturor lucrărilor care sunt necesare pentru a îmbunătăți toate instalațiile, pentru a îmbunătăți toate sistemele din ATI. Evident, noi am gândit posibilitatea finanțării din fondurile europene pentru aceste lucrări. Există, de asemenea, și un raport, o evaluare care a fost făcută de Societatea de Anestezie și Terapie Intensivă, care și acesta poate fi o bază pentru toate nevoile de a realiza aceste proiecte de creștere a siguranței, de respectarea reglementărilor privind funcționarea secțiilor ATI”, a afirmat acesta.

