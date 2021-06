Ludovic Orban a explicat marți care este situația bazei de date a membrilor PNL înainte de Congresul pentru conducerea partidului, în condițiile în care mulți membri cu drept de vot nu figurează în aceasta.

Ludovic Orban a declarat că nimeni nu poate să interzică dreptul de vot pentru membri PNL care în conformitate cu prevederile statutare au acest drept de vot.

“PNL a avut la momentul la care am fost ales președinte, împreună cu echipa de conducere a partidului avea o bază de date care se chema myPNL care era ținută în baza unui contract cu un furnizor care ne ținea serverele. Datorită anumitor disfuncționaltăți secretariaturl general a luat decizia să schimbe furnizorul de soluție și practic cel care alcăturiește baza de date să construiască pe baza unui nou soft noua bază de date. La momentul la care s-a trecut la noua bază de date noia aveam o situație la zi, care există și care este înregistrată cu 173.000 de membri ai PNL care erau în baza de date myPNL.

În contituirea noii baze de date au fost filiale care nu au importat din fostul myPNL toată baza de date cu membrii PNL și s-au apucat să reconstituie baza de date de la 0. Există multe omisiuni în această bază de date, omisiuni legate de neglijența unor operatori. Nu în toate filialele s-au făcut toate operările necesare astfel încât noua bază de date să fie oglinda fidelă a realității membrilor PNL. Din această cauză când au fost transmise anumite situații din Registrul Național al Mmebrilor au fost omiși foarte mulți membri.

Democrația înseamnă că orice membru al partidului care era membru al PNL la data de 31 decembrie și-a completat cererea de adeziune, aprobată de biroul local și avizată de biroul județean, și-a plătit cotizația, inclusiv în luna iunie are dreptul să voteze. Nu poți să interzici membrilor PNL să voteze să nu poate să candideze din cauza faptului că un operator nu a încărcat toți membrii PNl. În București sunt niște omisiuni foarte mari, la Sectorul 2 lipsesc 256 de membri care erau în baza de date myPNL. Nimeni nu are dreptul să interzică dreptul de vot pentru membri PNL care în conformitate cu prevederile statutare au acest drept de vot.

