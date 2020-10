Ludovic Orban, despre controversele privind numirea lui Florin Iordache la șefia Consiliului Legislativ: Colegii din USR să consume mai puţină energie în inventarea de conflicte cu PNL și să se concentreze pe bătălia cu PSD (VIDEO)

Pemierul Ludovic Orban a reacționat, joi, la reproșurile adresate PNL, în urma votului din Parlament prin care social-democratul Florin Iordache a devenit președinte al Consiliului Legilativ. Liderul liberal a precizat că scandalul în sine este că o majoritate controlată de PSD și de aliați a putut să ia o decizie ineptă” de a-l pune pe Iordache la conducerea acestei instituții și le-a recomandat celor de la USR ”să consume mai puţină energie în inventarea de conflicte cu PNL” și să se concentreze pe lupta cu PSD.

”Nu este niciun scandal. Atât noi, cât și USR am atacat alegerea lui Florin Iordache. Scandalul în sine este că o majoritate controlată de PSD și de aliați a putut să ia o decizie ineptă de a pune în fruntea Consiliului Legislativ un personaj atât de rău famat și de dubios cum este Florin Iordache. Ăsta este lucrul cel mai grav care s-a întâmplat în Parlament. În rest nu vreau să răspund unor comentarii care mi se par deplasate”, a spus Ludovic Orban.

Referitor la reacțiile venite din partea USR în acest caz, președintele PNL a precizat: "Consumă prea multă energie, adversarul nostru este PSD, cu toate relele pe care le aduce pentru România. Obiectivul nostru este să câştigăm alegerile, să învingem PSD şi să scoatem PSD de la butoane”.

Întrebat, în acest context, dacă PNL ar mai putea intra la guvernare cu USR având în vedere că voci din cadrul acestei formațiuni au afirmat că nu ar fi de acord să facă parte dintr-un guvern condus de Ludovic Orban, premierul liberal a răspuns: „Cred că am demonstrat că putem colabora, am câştigat împreună alegerile pentru Bucureşti, am câştigat împreună, de exemplu, la Vrancea, unde a depus jurământul noul președinte (de Consiliu Județean – n.r.) care a reușit să-l învingă pe Oprișan. Îi sfătuiesc pe mai tinerii mei colegi să consume mai puţină energie în inventarea de conflicte cu PNL, să se concentreze pe bătălia cu PSD și pe transmiterea mesajului către cetățeni".

Social-democratul Florin Iordache a devenit noul șef al Consiliului Legislativ după ce a obținut, marți, 185 de voturi ”pentru”, în ședința plenului reunit la Senatului și Camerei Deputaților. Potrivit unor surse politice, fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, ar fi câștigat la votul din Parlament dacă cei de la USR ar fi respectat înțelegerea cu PNL și l-ar fi susținut cu toții. La schimb, social-democrații l-au susținut pe George Edward Dircă, de la USR, pentru funcția de președinte al Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare din cadrul Consiliului Legislativ.

O reacție a venit, miercuri seară, și din partea președintelui Klaus Iohannis. În conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Cotroceni, șeful statului a spus că cei de la PSD ”găsesc mereu o cale să-și recompenseze servanții care au slujit cu obediență interesele obscure de partid oferindu-le funcții plătite generos din banii publici. Totul pentru ai lor, nimic pentru cetățeni. Sfidarea PSD-iștilor la adresa românilor este intolerabilă și lucrurile nu mai pot continua așa”.