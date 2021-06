Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți că alocațiile vor crește etapizat, iar creșterea cu 20% va avea loc în 2022.

„Ne menținem decizia de a majora alocațiile etapizat. Acea creștere de 20% se va face din 2022. Ținând cont că PSD o să atace la CCR, cel mai probabil o să fie un OUG pe care o pregătește Guvernul. O facem etapizat și în funcție de resursele bugetare pe care le avem”, a spus Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.