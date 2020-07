Ludovic Orban, despre Curtea de Conturi: Eu nu am nimic cu instituţiile publice, eu am împotriva unor oameni care fac de râs instituţiile respective (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a vorbit, luni, în Parlament despre activitatea Curții de Conturi, precizând că nu are nimic cu instituțiile publice, ci cu unii „oameni care fac de râs instituţiile respective”. În acest context, Orban s-a referit la alegerea social-democratului Niculae Bădălău în postul de vicepreședinte al Curții de Conturi, o funcție similară fiind ocupată și de Ilie Sârbu, socrul lui Victor Ponta.

Ludovic Orban, în Parlament, despre noua conducere a Curții de Conturi: Eu nu am nimic cu instituţiile publice, eu am împotriva unor oameni care fac de râs instituţiile

A GĂSIT UN CARD ÎNTR-UN BANCOMAT DIN RÂMNICU SĂRAT ȘI A ÎNCEPUT SĂ CUMPERE CU EL. A REGRETAT AMARNIC, DUPĂ CÂTEVA ORE. CE A PĂȚIT, E FĂRĂ PRECEDENT

”Sunt convins că activitatea Curţii de Conturi se va îmbunătăţi radical după ce aţi hotărât să îl promovaţi pe Bădălău şi îşi continuă activitatea tata-socru la nivel de vicepreşedinţi ai Curţii de Conturi. O lege de modificare a Curţii de Conturi, în urma căreia am primit scrisoare de la Comisia Europeană că riscăm suspendarea pe fonduri europene şi am atacat la CCR legea adoptată de Parlament. Repet, cu Bădălău şi cu tata-socru lucrurile... Eu nu am nimic cu instituţiile publice, eu am împotriva unor oameni care fac de râs instituţiile respective şi care se comportă împotriva atribuţiilor legale şi care se comportă ca nişte membri care răspund la comenzi politice, aşa cum s-a întâmplat când CCR a forţat demiterea Codruţei Kovesi de la DNA, aşa cum s-a întâmplat când Codul penal sau Codul de procedură penală au fost declarate neconstituţionale ducând la eliberarea unor oameni acuzaţi de corupţie, prin sentinţe definitive”, a spus Ludovic Orban, în Parlament, în cadrul dezbaterii privind ancheta în centrul căreia se află compania Unifarm.

Declarația premierului vine după ce, în cadrul aceleiași ședințe, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a precizat că social-democrații au adus un amendament la legea privind starea de alertă pe regulamentul Curții de Conturi.

”Domnule premier, aş vrea să vă reamintesc că la iniţiativa PSD am făcut un amendament la starea de alertă pe regulamentul Curţii de Conturi şi al Camerei Deputaţilor, Curtea de Conturi face controale în toate administraţiile publice centrale sau locale, indiferent de culoarea politică. Mai mult Curtea de Conturi a solicitat o prelungire de 15 zile. În Parlament nu a fost modificat niciodată Codul penal, iar CCR e o instituţie care face parte din statul de drept, pe care o atacaţi zilnic”, a spus Marcel Ciolacu.

În același timp, Ludovic Orban a acuzat din nou PSD că a făcut scut în jurul unor parlamentari în cazul cărora s-a cerut acordul pentru încuviințarea urmăririi penale.

”Există încă în Parlament colegi de-ai dvs pentru care nu s-a putut finaliza cercetarea penală pentru că majoritatea condusă de PSD a refuzat să îşi dea acordul pentru urmărirea penală. Să îţi întemeiezi o acuzaţie pe o prezumţie scoasă din ziar care nu are niciun fel de legătură cu realitatea mi se pare jenant pentru nişte lideri politici”, a mai spus Orban.

Ludovic Orban: CCR s-a comportat ca o filială a PSD

De altfel, și în debutul ședinței de Guvern de luni dimineață, în care a foat adoptat proiectul de lege pentru punerea în acord a cerințelor Curții Constituționale privind carantina, izolarea și internarea obligatorie, premierul a declarat că răspunsul național la criza COVID-19 a fost sabotat de anumiți lideri politici și o serie de instituții publice, printre care și CCR, „care s-au comportat ca niște filiale declarate ale PSD”.

”La fiecare nouă lovitură dată – nu împotriva Guvernului – împotriva sănătății publice, împotriva dreptului cetățenilor români la sănătate, noi am avut soluții și de data asta iarăși venim cu soluții. Urma să readuc aminte că, în urma unei decizii a CCR, practic toate amenzile date de instituțiile cu drept de control și de dare a amenzilor au fost anulate. Printr-o decizie a CCR ca și filială a PSD. Vă readuc aminte că la trecerea de la starea de urgență, în starea de alertă, ne-am trezit cu o altă decizie a CCR, care ne-a creat o situație dramatică, pe care până la urmă am putut să o rezolvăm printr-un proiect de lege înaintat de Guvern în procedură de urgență către Parlament, care a fost adoptat, dar evident a fost adoptat cu multe modificări, care ne-au îngreunat posibilitățile reale de a ne lupta eficient contra epidemiei”, a declarat atunci Ludovic Orban.