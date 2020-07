Ludovic Orban, despre Dan Barna: După ce discuţi cu mine, să dai o tură prin Piaţa Victoriei şi să spui că Guvernul Orban a pierdut situația de sub control, nu este cea mai bună formă de a purta negocieri / Replica liderului USR

Premierul Ludovic Orban l-a acuzat pe liderul USR, Dan Barna, că după ce a participat la o discuție cu el la Guvern, a trecut pe la protestul din Piața Victoriei al celor care nu cred în existența noului coronavirus și contestă măsurile impuse de autorități. Prezent, duminică seară, în studioul B1 TV, Ludovic Orban a declarat că „să dai o tură prin Piaţa Victoriei şi să spui că Guvernul Orban a pierdut situația de sub control nu este cea mai bună formă de a purta negocieri”, referindu-se astfel la faptul că Barna a fost văzut în mijlocul protestatarilor din Piața Victoriei. Pe de altă parte, liderul USR a susținut că nu a participat la manifestație și nu împărtășește opiniile celor care au luat parte la această acțiune, însă, după ce a plecat de la Guvern, în drum spre casă, s-a oprit să răspundă la câteva întrebări din partea oamenilor.

Ludovic Orban, cririci la adresa lui Dan Barna după ce liderul USR a fost văzut la protestul din Piața Victoriei

”Cred că am arătat că suntem dispuşi la sacrificii şi că suntem dispuşi să renunţăm la o serie de lucruri. Nu putem renunţa la ceea ce ne conferă nouă identitate, nu putem renunţa la nişte lucruri care sunt fundamentale în activitatea noastră politică. Adică există o limită în discuţii şi în negocieri, iar o astfel de chestiune, după ce discuţi cu mine despre posibile înţelegeri pe plan local, să dai o tură prin Piaţa Victoriei şi să spui că Guvernul Orban a pierdut situația de sub control, să spui că planul nostru economic este, de fapt, un plan electoral şi că România are nevoie de un adevărat plan economic, nu este cea mai bună formă de a purta negocieri”, a spus Ludovic Orban, pe B1 TV.

Replica lui Dan Barna

În replică, Dan Barna a susținut că informațiile privind participarea sa la protestul din Piața Victoriei sunt false.

”În acest weekend am fost la Sibiu, în circumscripţie. Am revenit în Bucuresti cu maşina familiei pentru o întâlnire pe care o aveam programată, alături de Dacian Cioloş, la Guvern, cu premierul Orban pentru a continua discuţiile despre o soluţie pentru Bucureşti prin care Gabriela Firea şi ceilalţi primari PSD de sectoare să se mute din birouri pe pereţii cu tablourile foştilor primari. Soţia m-a lăsat la Guvern, plecând acasă cu maşina. După întâlnire am decis să plec pe jos spre casă în loc să chem un taxi pentru plăcerea unei plimbări şi ocazia de a trece pe la târgul de la Muzeul Ţăranului Român. Am traversat deci prin Piaţa Victoriei, drumul firesc spre casă. M-am oprit câteva minute să răspund unor întrebări ale unor cetăţeni după care mi-am continuat drumul. Nu am fost la protestul din Piaţa Victoriei. Nu aveam ce să caut acolo. Nu împărtăşesc în nici un fel convingerile acelor oameni”, a scris Dan Barna pe Facebook.

