Președintele PNL, Ludovic Orban, a explicat marți de ce guvernul trecut nu a luat în calcul focarele pentru stabilirea indicelui de răspândire a pandemiei de COVID-19.

Acesta a explicat că s-a considerat că focarele nu reflectă un pericol pentru răspândirea comunitară:

“Fiind un focar nu există răspândire comunitară și din cauza asta, indicele măsoară răspândirea în comunitate pentru că răspândirea în comunitate este cea care periclitează și care transmite. Faptul că într-un loc oamenii stau împreună grupați, au transmis între ei, fără să afecteze comunitatea nu am considerat că este necesar să se ia în calcul focarele la calcularea indicelui. Fiecare face ce consideră. Dacă guvernul actual are o altă opinie ați văzut că nu m-am pronunțat public pe tema aceasta”, a precizat Ludovic Orban.

