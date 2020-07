Ludovic Orban, despre decizia de clasare parțială a dosarului 10 August: 'Nu o înțeleg! Este contrară a ceea ce au pățit protestatarii pașnici'

Clasarea parțială a dosarului violențelor din 10 August 2018 îl întristează pe premierul Ludovic Orban. Acesta a declarat, vineri, că nu înțelege decizia procurorilor DIICOT, afirmând că „este contrară a ceea ce au pățit protestatarii pașnici și contrară a tot ce au văzut la televizor oamenii”

Ludovic Orban, prima reacție după clasarea parțială a dosarului 10 August

„Este o decizie care m-a întristat, este o decizie pe care nu o înțeleg, este contrară a ceea ce au pățit protestatarii pașnici și contrară a tot ce au văzut la televizor oamenii. Cred că există posibilități de a schimba lucrurile. În ceea ce mă privește pe mine, cred că orice vinovat trebuie pedepsit și acest lucru trebuie realizat de justiția din România. Pe de altă parte, nu-mi cereți să dau ordine procurorilor șefi, nu-mi cereți să fac ce au făcut alții, să intru cu bocancii în activitatea justiției, pentru că nu o s-o fac”, a spus șeful Guvernului.

Dosarul violențelor din 10 august 2018 a fost, joi, clasat parțial. Concret, procurorii DIICOT au stabilit că nu a existat nici o tentativă de lovitură de stat și au declinat către Parchetul Militar partea de anchetă ce vizează jandarmii care au comis presupuse abuzuri față de manifestanții pașnici din Piața Victoriei. În schimb, șefii Jandarmeriei acuzați de abuz în serviciu au scăpat de urmărirea penală.

„Ce s-a întâmplat în perioada respectivă, de ce s-a ajuns la acest rezultat, nu pot să vă dau răspunsul la această întrebare. În ceea ce ne privește pe noi, am desecretizat dosarul, am pus la dispoziția procurorilor toate înregistrările, am oferit tot concursul organelor de cercetare penală pentru aflarea adevărului”, a mai spus el.

În perioada despre care vorbește premierul, șef la DIICOR esra Felix Bănilă, iar ministru al Justiției Tudorel Toader.

Dosarul 10 august a fost clasat

La aproape doi ani de la protestul diasporei din Piața Victoriei, procurorii DIICOT au dat o soluție în dosarul violențelor din 10 august: nu sunt probe cã a fost vorba de o tentativã de loviturã de stat, așa cum susțineau Carmen Dan, fostul ministru al Internelor, și Jandarmeria Românã în plângerea depusã la Parchet.

"Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizatã și Terorism au dispus urmãtoarele: (...) Clasarea cauzei sub aspectul sãvârșirii, în forma tentativei, a infracțiunii de acțiuni împotriva ordinii constituționale.", se aratã în comunicatul DIICOT

Sute de imagini surprinse în 10 august au fost analizate de DIICOT frame cu frame.

Șefii de atunci ai Jandarmeriei au fost scoși basma curatã. Procurorii DIICOT au analizat evenimentele din seara respectivã și au considerat cã acțiunile Jandarmeriei au fost justificate.

Decizia luatã de procurorii DIICOT, care au clasat miercuri ancheta in dosarul violentelor din 10 august 2018, a fost aspru criticatã.

“DIICOT a mers pe lanțul de comandã și, practic, a dat un cec în alb tuturor viitorilor comandan’i de dispozitive de jandarmi sã treacã la represiune violentã fãrã niciun fel de proporționalitate sau motiv întemeiat.

Procurorul nu vede faptul cã acei jandarmi violenți, cei de jos, pe care îi dorește și dânsul inculpați, au fost coordonați de șeful pe care tot dânsul i-a scãpat.

Pentru cã sunt poze, sunt imagini video, sunt înregistrãri cu jandarmi șefi pe care DIICOT i-a albit acum, coordonând jandarmii pe care tot DIICOT vrea sã-i punã sub acuzare pentru acte de violențã”, spune una dintre victimele de la protestul din 10 august 2018.

Procurorul general, Gabriela Scutea, spune însã cã procurorii au judecat conform probelor administrate.

“Înteleg emotia publica suscitata de dosar, suntem in pozitia in care procurorii trebuie intotdeauna sa administreze probele in mod impartial si in mod complet”, spune Scutea.

Mai mulți jandarmi care au au comis abuzuri sau care i-au lovit pe protestatari vor fi anchetați de Parchetul Militar, pentru purtare abuzivã.

Procurorii au investigat organizarea, conducerea și modul de intervenție al jandarmilor împotriva manifestanților care au participat la protestul diasporei din 10 august 2018. Au fost depuse aproape o mie de plângeri de la protestatari și jandarmi, iar procurorii DIICOT au audiat peste 1.600 de oameni. Patru oficiali au fost puși sub acuzare.