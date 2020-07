Ludovic Orban, despre deciziile CCR: Guvernul a fost lăsat fără instrumente fundamentale în lupta cu criza COVID-19, pe perioada pandemiei (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban susține că Guvernul a fost lăsat de trei ori „fără instrumente fundamentale de a ne lupta contra epidemiei” de coronavirus, pe perioada crizei COVID-19. În direct pe B1 TV, duminică seară, prim-ministrul a vorbit despre deciziile Curții Constituționale a României privind carantina și izolarea, amenzille din timpul stării de urgență, respectiv trecerea la starea de alertă, explicând că liberalii au fost nevoiți să găsească „soluții la niște situații” cu care omologii lor din Europa nu s-au cofruntat, „pentru că n-a existat nicăieri o asemenea contestare, anulare a cadrului legislativ”.

