Declaraţia Adinei Vălean care a creat controverse în privinţa avionului deturnat în Belarus, a fost neinspirată, consideră liderul PNL, Ludovic Orban, care a precizat însă că aceasta a revenit asupra ei.

De asemenea, Ludovic Orban a mai precizat că mandatul Adinei Vălean trebuie judecat în domeniul Transporturilor:

"A fost o declaraţie neinspirată, după părerea mea, în urma căreia a revenit Adina Vălean şi şi-a corectat punctul de vedere. Eu cred că mandatul comisarului care reprezintă România, Adina Vălean, trebuie judecat în domeniul Transporturilor, în domeniul portofoliului. Este adevărat că a fost criticată. Este adevărat, am spus că a fost o declaraţie neinspirată, dar pe de altă parte nu cred că se va ajunge până la acest punct", a declarat Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.

