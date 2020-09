Ludovic Orban, despre deschiderea școlilor: Trei săptămâni a fost o nebunie, toată lumea a fost speriată și vedem că nu s-a întâmplat nimic / Despre lipsa tabletelor: Cheltuielile se fac de autoritățile locale

Premierul Ludovic Orban a insistat, marți, că elevii sunt în siguranță în școli, căci au fost luate toate măsurile pentru reducerea pe cât posibil a riscului de răspândire a coronavirusului. Cât despre lipsa tabletelor, acesta a precizat că e sarcina autorităților locale să facă achizițiile, urmând ca apoi banii să fie decontați. Orban a ținut să sublinieze că nu s-a adeverit niciunul dintre scenariile vehiculate în ultimele săptămâni, care i-au speriat pe părinți.

Marți, prim-ministrul Ludovic Orban a insistat pe rolul autorităților locale în buna desfășurare a anului școlar, în contextul epidemiei de coronavirus. Acesta a precizat că ele trebuie să-și facă datoria, cu atât mai mult cu cât beneficiază de fonduri de la Guvern. Orban a mai spus că Executivul a stabilit câteva reguli de prevenire a răspândirii bolii, dar altele au fost stabilite la nivel de școală, în funcție de specificul locului.

