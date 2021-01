Ludovic Orban, despre disputele din interiorul coaliției: Nu fac bine aceste declarații polemice. În momentul în care am hotărât să guvernăm România, trebuie să fim serioși (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, spune că declarațiile polemice din interiorul coaliției de guvernare nu sunt binevenite și susține că dacă există opinii diferite între partenerii de guvernare cu privire la anumite subiecte, acestea trebuie discutate în interior și nu ”la televizor”. Șeful liberalilora făcut aceste precizări, referindu-se atât la discuțiile dintre președintele Asociației Municipiilor, Emil Boc, și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, cu privire la finanțarea pentru organizaarea și dotarea centrelor de vaccinare anti-COVID din țară, precum și la declarația lui Voiculescu referitoare la o posibilă schimbare a șefei Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Violeta Vijulie (PNL).

Ludovic Orban: Dacă există diferențe de abordare într-un domeniu sau altul, aceste lucruri nu pot fi rezolvate prin declarații polemice la televizor

”Nu fac bine aceste declarații polemice. În momentul în care am hotărât să guvernăm România, trebuie să fim serioși. Am lucrat două săptămâni la armonizarea programelor de vaccinare, la găsirea unui program de guvernare care să exprime prioritățile noastre. Am adoptat un program de guvernare care a stat la baza învestirii guvernului. Acest program de guvernare are valoare de lege. Toți miniștrii, indiferent din ce partid sunt, trebui să respecte acest program de guvernare. Dacă există diferențe de abordare într-un domeniu sau altul, aceste lucruri nu pot fi rezolvate prin declarații polemice la televizor. Aceste lucruri trebuie rezolvate prin dialog, trebuie argumentate extrem de solid și căutată o soluție care, în primul rând, să fie în beneficiul public, și să fie în conformitate cu programul de guvernare”, a spus Orban.

Întrebat dacă există un protocol de comunicare publică încheiat cu USR-PLUS, Orban a precizat: ”Am evitat să facem foarte multe hârtii. Avem un acord de coaliție pe care l-am dat publicității, avem programul de guvernare, avem guvernul, în sine, care cuprinde premierul, doi vicepremieri care pot să discute problemele. De asemenea, oricând este necesară o decizie politică, la nivelul formațiunilor politice componente, ne putem întâlni, președinții, discutăm, punem pe masă toate argumentele, luăm o decizie și o comunicăm public”.

Orban: Nu cred că este bine ca cineva să încerce să câștige capital politic, punându-și partenerii într-o situație în care să afle din presă de un obiectiv

Orban a insistat că nu există un guvern PNL și unul USR-PLUS, ci guvernul este unul singur, și a precizat că este total nepotrivit ca unii colegi ”să încerce să câștige capital politic” punându-și partenerii în situația de a afla din presă despre anumite decizii.

"Au fost puncte... Să ne amintim că președintele Senatului a vorbit de desființarea Senatului, de referendumul din 2009. Nu cred că a fost potrivit. Astfel de lucruri trebuie discutate, nu cred că este bine ca cineva să încerce să câștige capital politic, punându-și partenerii într-o situație în care să afle din presă de un obiectiv. Cred că orice astfel de chestiune care excede programul de guvernare trebuie să fie tratată cu maximă circumspecție și cu responsabilitate față de parteneri. Este o chestiune care ține de bun simț, de șapte ani de acasă, de niște reguli fundamentale.

Din cauza asta, în ultima vreme am fost extrem de reticent în a ieși public, de fiecare dată când am ieșit public am exprimat niște mesaje convergente cu liniile de mesaj stabilite și chiar am ieșit de multe ori împreună cu partenerii noștri de guvernare. Asta e valabil și pentru cei de la USR-PLUS, și pentru cei de la UDMR. (...) Guvernul este unul singur”, a mai spus Orban.