Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți, referitor la introducerea educației sexuale în școli că nu s-a putut lua o decizie la niveld e coaliție pe acest subiect.

“Este vorba despre un subiect care ține de conștiință și este foarte greu de luat o decizie la nivel de coaliție să susținem un punct de vedere unitar. Am discutat acest subiect, există păreri. Încă nu s-a luat o decizie în coaliție și de altfel este vorba despre o anumită dificultate de a putea impune o anumită decizie care se ia la nivel de coaliție către toți parlamentarii din coaliție”,a precizat Ludovic Orban.

Acesta nu a știut să spună dacă se va amâna votul la Senat pe acest proiect:

“Din punctul meu de vedere trebuie să se ajungă la o formă de echilibru care să satisfacă pe de o parte părinții care sunt îngrijorați că ar putea fi folosită educația în școli într-un sens nepotrivit pentru copiii lor șic ei care susțin că este nevoie de educație școlară”,a declarat Ludovic Orban.

