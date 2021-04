Ludovic Orban, despre faptul că USR-PLUS nu l-ar mai vrea pe Florin Cîțu în funcția de premier: Noi îl sprijinim în continuare. Este premierul care reprezintă PNL (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, miercuri, într-o declarație de presă la Parlament, despre situația apărută în interiorul coaliției de guvenare odată cu demiterea lui Vlad Voiculescu, ministru USR-PLUS, din funcția de ministru al Sănătății. Orban dă asigurări că liberalii îl susțin în comtinuare pe Florin Cîțu în funcția de premier, în contextul în care, potrivit unor surse, cei de la USR-PLUS nu l-ar mai vrea pe Florin Cîțu în fruntea Executivului, reproșând faptul că premierul a luat decizia revocării lui Voiculescu fără consultarea coaliției.

”Decizia de susținere în funcția de premier a domnului Florin Cîțu a fost o decizie, în primul rând a PNL, și apoi a formațiunilor politice din coaliție. Schimbarea premierului nu poate fi decisă decât tot de coaliție. În ceea ce ne privește pe noi, PNL, când am luat decizia de a-l sprijini pentru poziția de premier, am analizat această candidatură și îl sprijinim în continuare. Este premierul care reprezintă PNL”, a spus Ludovic Orban.

Întrebat ce vor face liberalii dacă cei de la USR-PLUS vor decide să plece de la guvernare, Ludovic Orban a răspuns: ”Din punctul de vedere al PNL, noi suntem angajați printr-un acord de guvernare, alături de parteneri, și decizia noastră foarte clară este de a menține această coaliție. Nu există la ora actuală o altă soluție politică pentru o majoritate guvernamentală care să poate să asigure o bună guvernare. (...) Sunt covins că nu există altă soluție politică nici pentru colegii noștri din USR-PLUS decât actuala coaliție de guvernare”.

