Ludovic Orban, despre începerea anului școlar: 'Sunt trei scenarii. E vorba de numărul de infectări: sub 1, până în 3 și peste 3'

Școala începe la 14 septembrie în condiții normale, dar ea se poate transforma oricând din nou în învățământ online, dacă se ajunge la o agravare a situației epidemiologice. Premierul Ludovic Orban a reiterat, miercuri, că există în lucru trei scenarii pentru începerea anului școlar 2020-2021.













Anul școlar 2020-2021 începe la data de 14 septembrie









“Pe 14 septembrie începe anul școlar. Sigur că asta trebuie să se facă în condiții care să țină cont de situația epidemiologică. Am luat decizia ca să deschidem școala în mod diferențiat. Există trei situații, cea verde, galbenă și roșie. Aici e vorba de numărul de infectări: sub 1, până în 3 și peste 3. Școala se poate deschide normal, cu prezența alternativă, adică jumătate din clasă cu prezență fizică, jumătate online, și, evident, alternarea. Unde riscul epidemiologic e mare, școala va începe online”, a spus Orban, în ședința din Parlament în care premierul prezintă raportul privind măsurile luate de Guvern pentru limitarea răspândirii coronavirusului, organizarea alegerilor locale şi deschiderea noului an școlar.

Orban a mai precizat că activitatea școlară se va desfălura astfel încă să fie respectate principalele restricții sanitare. De latfel, el a punctat faptul că profesorii, elevii și personalul auxiliar vor fi nevoiți să poarte masca de protecție

"Sigur că începerea școlii presupune serie de demersuri. Demersurile pe care le-am gândit sunt demersuri în derulare pe fiecare direcție de acțiune. Avem un comitet interministerial care e coordonat de Raluca Turcan și care are reprezentanți din toate instituțiile relevante

Va fi necesar portul măștii pentru profesori, elevi și cadrul auxiliar. Unde va fi posibilă separarea prin panouri de plexiglas trebuie făcut acest lucru. Școlile trebuie pregătite cu dezinectanți”, a mai spus Orban.

Totodată, spune acesta, au fost alocate resurse importante pentru creșterea capacității de predare online.

“Vom discuta cu ANCOM pentru conectarea la internet a tuturor școlilor. (...) Pentru a asigura accesul elevilor la lecțiile online am alocat din Fondul de Rezervă suma pentru achiziționarea a 250.000 de tablete. Săptămâna viitoare anunțăm câștigătorii.

250 de milioane de euro vor fi destinate decontării cheltuielilor făcute de autoritățile locale pentru achiziționarea de laptopuri (200.000 cu 50 de milioane). in 150 de milioane vom deconta alte cheltuieli, cele pentru cumpărarea mijloacelor de protecție sanitară, a dezinfectanților și cisterne sanitare”, a explicat șeful Executivului.

Potrivit lui Ludovic Orban, sunt oragnizate activități de creștere a competențelor digitale ale cadrelor didactice. Sunt zeci de mii de cadre care participă la aceste cursuri pentru a putea preda online, spune el.

Totodată, din fonduri de la Banca Mondială e în curs de derulare o achiziție de 74.000 de laptopuri. De asemenea table interactive și camere web.

“1164 de unități școlare vor beneficia de acestea. Avem nevoie de cooperarea autoritățlor locale, cât și managerilor de școli, a părinților, a profesorilor”, a conchis Ludovic Orban.









Anul școlar 2020-2021. Care sunt cele trei scenarii

Scenariul verde

Este varianta cea mai optimistă, cea în care mai puţin de o persoană la mia de locuitori este depistată cu COVID-19, în ultimele 14 zile.

Potrivit preşedintelui Klaus Iohannis, Capitala se află în acest scenariu, ceea ce înseamnă că elevii din Bucureşti vor putea merge la şcoală.





Scenariul galben

Scenariul galben, cel privind un risc mediu, presupune între 1 şi 3 persoane detectate pozitiv cu noul coronavirus la mia de locuitori, în ultimele 14 zile.

În acest caz, prioritate să meargă la şcoală vor avea preşcolarii, elevii din clasele 0-4, dar şi elevii din anii terminali.

Restul claselor vor face ore online, însă vor merge şi la şcoală, prin rotaţie.

Scenariul roșu

Scenariul roșu, considerat de avarie, înseamnă că într-o localitate sunt mai mult de trei persoane depistate pozitiv la mia de locuitori în ultimele 14 zile.

În acest caz, şcoala se închide de tot, iar orele se vor face online.

„Deci anul școlar preuniversitar începe pe 14 septmembrie. Majoritatea copiilor merg efectiv la școală, punem accent pe siguranța elevilor, învățământul online vine să completeze învățământul acolo unde nu se pot ține cursuri fizic. Decizia efectivă se ia pentru fiecare școală în parte, la propunerea școlii, a inspectoratului școlar și se decide cu factorii din comandamentul județean. Bucureștiul se încadrează în scenariul verde. 50 de localități se înscriu în scenariul roșu. Datele se actualizează permanent, datele vor fi aplicabile de către comandamente. În unele localități școala se va face online, căci vor fi multe cazuri, iar în altele copii vor merge la școală, pentru că sunt puține cazuri”, a spus Klaus Iohannis.