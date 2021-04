Ludovic Orban, despre închiderea magazinelor la ora 18.00: Trebuie să reflecteze asupra acestei măsuri. Nu am văzut în spate fundamentarea (VIDEO)

Preşedintele PNL, Ludovic Orban a precizat, vineri, la Petrești, județul Dâmbovița, că nu a văzut fundamentarea din spatele măsurii închidere a magazinelor la ora 18.00 care este aplicată la anumite rate de incidenţă.

„Trebuia să existe o argumentaţie, care să fie făcută pe baza unei fundamentări. De exemplu, când am luat decizia de a închide evenimentele, nunţi, botezuri, mese festive, a fost pe baza analizelor pe care le-am avut din anchetele epidemiologice care stabileau că prima cauză pentru îmbolnăviri, pentru răspândirea virusului erau la aceste evenimente şi atunci am luat decizia să suspendăm o perioadă derularea acestor evenimente. Şi asta, în privinţa oricărei măsuri de protecţie sanitară care presupune o anumită restricţie, trebuie să existe o fundamentare. Ştiu cine a propus măsura. Nu am văzut în spate fundamentarea şi, acum, evident că până la urrmă Guvernul decide, dar cred trebuie să reflecteze asupra, cel puţin, a acestei măsuri”, a afirmat Ludovic Orban.

Florin Cîțu respinge prelungirea programului supermarketurilor

Premierul României, Florin Cîțu a declarat, luni, într-o conferință de presă, că nu este cazul de relaxări, respectiv pentru modificarea programului de funcționare în regim de COVID.

„Am discuții permanente cu reprezentanții din domeniu, am cerut celor de la magazine respectarea unor norme în interior, am avut discuții permanente cu retailerii, ințeleg foarte bine situația prin care trece România. Lucrurile rămân așa cum sunt, pentru că dau rezultate", a declarat Florin Cîțu.

Cîțu a mai subliniat faptul că reducerea programului magazinelor este o măsură eficientă, deși oamenii s-au înghesuit în piețe și magazine, la cumpărături, în weekend.

„Studiile specialiștilor ne spun că mobilitatea este factorul principal care duce la râspandirea virusului. Și alte state au redus orele pentru a merge la magazine, în diverse spații publice. În prezent, avem un platou, chiar o scădere a persoanelor infectate cu COVID. Referitor la cozi, am cerut analize în acest sens", a precizat Cîțu.