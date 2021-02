Ludovic Orban, despre intenția lui Florin Cîțu de a candida la șefia partidului: Orice membru al PNL poate să candideze pentru orice funcție de conducere (VIDEO)

Liderul PNL a vorbit, sâmbătă, după ședința Biroului Politic Național al partidului despre intenția premierului Florin Cîțu de a candida pentru o funcție de conducere în cadrul formațiunii la congresul pe care liberalii urmează să îl organizeze.

”Orice membru al PNL poate să candideze pentru orice funcție de conducere din PNL. Noi vom declanșa cât de curând procesul de alegeri ample în PNL, care va începe cu alegeri în organizațiile locale, ulterior în filialele județene și, la sfârșit, va avea loc congresul PNL. Orice membru al partidului poate să candideze pentru orice funcție. Este un exercițiu democratic extrem de important în perioada care va urma”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat în legătură posibila candidatură a lui Cîțu pentru funcția de președinte al PNL, Orban a precizat: ”Asta este o decizie pe care trebuie să o ia Florin Cîțu, nu mă întrebați pe mine pentru că nu pot să decid eu în locul lui. Aș zice că momentul în care se vor anunța candidaturile va fi momentul în care se va declanșa oficial procedura de alegeri”.

Anterior, într-o conferință de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, Florin Cîțu a vorbit despre viitorul congres al PNL.

„Sunt vicepreședinte al Partidului Național Liberal, vă dați seama, toți vrem să candidăm la Congres", a spus Florin Cîțu.

