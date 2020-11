Ludovic Orban, despre intrarea României în carantină după 6 decembrie: În măsura în care lucrurile rămân sub control, în măsura în care numărul de infectări nu va crește nu va fi necesară o astfel de măsură

România nu va intra în carantină după 6 decembrie, în măsura în care lucrurile rămân sub control, a declarat marți premierul Ludovic Orban în cadrul unei conferințe de presă:

"În măsura în care lucrurile rămân sub control, în măsura în care numărul de infectări nu va crește nu va fi necesară o astfel de măsură. Știți foarte bine că noi am spus foarte cclar că nu ne dorim să impunem măsuri de restricții. Am ajuns în situația de a impune măsuri, în care, de fapt, vrem să protejăm sănătatea urmărind nivelul de infectare, rata de răspândire a virusului pentru a salva sănătatea oamenilor", a precizat premierul.

Acesta a mai precizat că depinde de fiecare dintre noi dacă vom petrece liniștiți Crăciunul în acest an:

"Eu îmi doresc să ajungem la 0 infectări, eu îmi doresc să petrecem Crăciunul liniștiți dar depinde de fiecare dintre noi. Dacă avem grijă de noi și de ceilalți vom ajunge mai repede la normalitate".

Totodată, premierul a subliniat că este foarte importantă prevenția în stoparea pandemiei de COVID-19, deși Guvernul va căuta să ia măsurile necesare pentru a crește capacitatea de luptă împotriva pandemiei:

"De fiecare dată spun acest lucru, ar fi mult mai simplu să respectăm regulile, să nu ajungem în situația de a pune presiune atât de mare pe personalul medical din secțiile de terapie intensivă.Cred că oricine ar vedea o secție de Terapie Intensivă și-ar pune mască și noaptea.Trebuie să înțeleagă oamenii că protejarea este mult mai ușoară, decât să ajungi să te îmbolnăvești",a mai spus premierul.

