Ludovic Orban, despre introducerea certificatului verde de vaccinare: “România va aplica deciziile luate la nivel european”/ “Obiectivul este să readucem viața în România la normalitate într-un termen cât mai scurt posibil” (VIDEO)

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat marți că, în ceea ce privește introducerea certificatelor de vaccinare, România se va ralia deciziilor care urmează să fie luate la nivelul UE:

“În România se vor aplica acele decizii care vor fi luate, dacă e vorba de lege, la nivelul Parlamentului, dacă e vorba de hotărâri de Guvern, la nivelul Guvernului. Există o dezbatere foarte serioasă la nivel european, prin care persoanele care sunt vaccinate sau persoanele care au un test să poată să fie scutite de anumite restricții. Sunt convins că se va ajunge la o înțelegere la nivel european și România va aplica deciziile luate la nivel european”, a spus Ludovic Orban.

Acesta a ținut să precizeze că obiectivul actualei guvernări este de a readuce în România viața la normalitate, într-un timp cât mai scurt:

“Obiectivul nostru este acela ca printr-o campanie de vaccinare, care să fie derulată în cel mai serios mod posibil, cel mai rapid ritm, care să permită utilizarea tuturor vaccinurilor pe care le avem la dispoziție și care să ducă la vaccinarea unui număr cât mai mare din populația României. Prin respectarea măsurilor stricte de protecție sanitară, obiectivul este să readucem viața în România la normalitate într-un termen cât mai scurt posibil”, a precizat Ludovic Orban.

