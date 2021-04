Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat luni, că în perspectiva în care legea privind eliminarea pensiilor speciale va ajunge pe masa CCR în urma proceselor inițiate de foști parlamentari, nu există motive să fie declarată neconstituțională:

“În ceea ce privește Parlamentul, în unanimitate, cei care au votat, pentru că a existat un grup parlamentar care nu a votat, a votat desființarea acestor pensii speciale.

Sigur, că sunt foști parlamentari care, de ce nasc aceste procese? Ca să poată să invoce excepții de neconstituționalitate, să ajungă pe masa CCR proiectuld e lege pentru că proiectuld e lege nu a fosr supus controlului constituțional, nici prin intermediul grupurilor parlamentare, că niciun grup parlamentar nu a atacat la CCR și nici Avocatul Poporului nu a invocat excepție de neconstituționalitate.

Din punctul meu de vedere este constituțional și chiar dacă va ajunge la CCR, din punctul meu de vedere nu există motive să fie declarat neconstituțional”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.