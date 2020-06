Ludovic Orban, despre legea PSD privind despăgubirile pentru secetă: Parlamentul a mai făcut o nefăcută. Parcă vor să ducă România în starea de a nu putea să facă față plăților (VIDEO)

Ministrul Agriculturii a declarat joi, la debutul ședinței săptămânale de guvern, că autoritățile verifică suprafețele centralizate ca fiind afectate de secetă, deoarece a constatat că, în multe județe, numărul de hectare raportat ca fiind compromis este aproape identic cu cel însămânțat în toamnă. Adrian Oros a insistat că doar cei într-adevăr afectați de secetă trebuie să primească despăgubiri. La rândul său, premierul Ludovic Orban a atras atenția că majoritatea parlamentară, controlată de PSD, trece inițiative populiste și la capitolul agricultură, fără să-i pese că nu sunt suficienți bani la Buget. „Parcă vor să ducă România în starea de a nu putea să facă față plăților. Un asemenea gest de iresponsabilitate...”, s-a plâns Orban. El le-a cerut miniștrilor să fie mai activi în comunicare și să-i convingă pe parlamentari să nu mai voteze proiectele populiste.

Întrebat de premierul Ludovic Orban ce se întâmplă cu evaluarea pagubelor pricinuite de secetă, ministrul Adrian Oros a răspuns: „Până la această dată, sunt centralizate suprafețe de 1,2 milioane de hectare. La această oră, facem niște verificări pentru că, în unele județe, se pare că se raportează suprafețe care au fost afectate sensibil egale cu suprafețele care au fost însămânțate în toamnă și vrem să facem niște verificări riguroase, să fim cât mai obiectivi atunci când facem despăgubirile și să primească doar cei care merită aceste despăgubiri și pe suprafețe corecte”.

Adrian Oros a mai precizat apoi că până pe 15 iunie ar trebui finalizată evaluarea numărului de hectare afectate de secetă și ar trebui stabilit cuantumul despăgubirilor.

